E Okul VBS öğrenci girişi sayfası şu sıralar oldukça popüler durumda olmaktadır. Okulların kapanmasına az bir süre kala E Okul araştırılan konular arasına girdi. Öğrencilerin devamsızlık bilgileri, not girişleri, sözlü sınav notları, yıl sonu notları, aldığı belgeler gibi pek çok bilgi, E Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebilecek. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS), MEB tarafından veli ve öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir öğrenci bilgi sistemidir. Öğrencilerin okuldaki güncel durumunun online platformdan hızlı ve kolayca takip edilebilmesi amacı ile kurulmuştur. Günlük olarak eğitim verilerinin girişlerinin yapılmasıyla veliler, çocuklarının okul durumunu güncel olarak takip edebiliyor. İşte E Okul MEB 2020 ortalama ve takdir teşekkür hesaplama!

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