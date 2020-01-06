İstanbul'da bugün okullar tatil mi? İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğrenciler ise okulların bugün tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Valilikten İstanbul için tatil açıklaması var mı? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik ve MEB'den konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'da bugün eğitim öğretim devam edecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Topkapı alt geçidinde de su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek alt geçitte tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.