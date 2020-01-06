ilkatama.meb.gov.tr: 2020 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuruları öğretmen adayları tarafından oldukça merak ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımında en fazla kadro sınıf öğretmenliğine ayrılmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımı ve kontenjanlar takvim.com.tr'de

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