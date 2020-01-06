Ankara'da 7 Ocak 2020 Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olacağı bildirilmişti. Yağan kar kenti beyaza bürüdü. 7 Aralık Salı günü Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 1 en yüksek 4 derece olacak. Ankara için yapılan kar uyarısı sonrası 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte cevaplar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yarın (7 Ocak Salı) okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

Başkentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar kimilerine göre eğlence anlamını taşırken, sokak hayvanlarına su ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşatıyor.