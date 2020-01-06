Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda aksamalar gibi sorunlar ortaya çıkarken öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalara başladı. Bu nedenle internet üzerinde 'Ankara'da kar tatili var mı' gibi sorulara yanıt arandı. Konu ile ilgili resmi açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Peki, Ankara'da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara'da kar tatili var mı? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.