2020 yılı MEBBİS öğretmen giriş sayfası oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen ataması için başvurular bugün itibarıyla alınacak. 2020 Ocak sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvuya dair tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ilkatama.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı... Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

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