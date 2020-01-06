Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 06.01.2020 10:26
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 10:27

2020 yılı öğretmen giriş sayfası burada! ...

2020 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı. Bu bağlamda öğretmen giriş sayfasında büyük bir yoğunluk oluştu. sayfası üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. MEBBİS sistemine ”https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Burada öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. MEBBİS giriş butonuna basarak sisteme giriş sağlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular ise https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki 20 bin sözleşmeli nasıl yapılır? sayfamızda

2020 yılı MEBBİS öğretmen giriş sayfası burada

2020 yılı MEBBİS öğretmen giriş sayfası oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen ataması için başvurular bugün itibarıyla alınacak. 2020 Ocak sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvuya dair tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? İşte ilkatama.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı... Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2020 yılı MEBBİS öğretmen giriş sayfası burada! Atama ve göreve başlama tarihi...
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri