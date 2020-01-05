15 tatil ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci için ilk dönem sınavlarını tamamlanıyor. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ve velileri, yarıyıl tatili planlarını şimdiden yapmaya başladılar. Bu nedenle internet üzerinden yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağı sıklıkla araştırılıyor. Yazımızda, 2019-2020 okul tatillerinin takvimine ulaşabilirsiniz. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman olacak? İşte cevaplar...

2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.