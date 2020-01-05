Engelli Memur ataması EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 12 gün geçti. ÖSYM engelli memur alımı sonuçlarına dair detaylar haberimizde.. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları açıklandı mı? Bu konuda beklenen olmasa da 2020 yılının ikinci haftasında 6 Ocak ile 10 Ocak haftasında EKPSS tercih sonuçları adaylara duyurulabilir.

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