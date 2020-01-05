e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu e-Okul sistemi, sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler 17 Ocak'ta alacakları karnenin ardından yarıyıl tatiline çıkacaklar. Yarıyıl tatili öncesi sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri merak ediliyor. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul giriş ile sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.