Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 yılına girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. İlk ara tatilin ardından yılın ikinci tatili olan sömestr tatilini bekleyen 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girmeye hazırlanıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin merakla beklediği tatil takvimi MEB tarafından yayımlandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2019 ve 2020 sömestr tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.