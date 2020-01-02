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  • 02.01.2020 08:32
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 08:32

VGM burs başvuru sonuçları sorgulama! 2019 2020 VGM yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödemelerin hangi aylarda yapılacağı ve burs miktarı açıklandı. Peki, 2019 2020 VGM yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak? VGM burs başvuru sonuçları nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuru sonuçları...

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen bursların sonuçları merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardınan yükseköğrenim sonuçları merak uyandırmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 2020 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, VGM burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? VGM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

2019 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs başvurularının değerlendirmeleri tamamlandı. Yükseköğrenim burs sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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