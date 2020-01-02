VGM burs başvuru sonuçları sorgulama! 2019 2020 VGM yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen bursların sonuçları merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardınan yükseköğrenim sonuçları merak uyandırmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 2020 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, VGM burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? VGM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
2019 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılı burs başvurularının değerlendirmeleri tamamlandı. Yükseköğrenim burs sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.