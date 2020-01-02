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  • 02.01.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 12:19

: YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından, "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlara katılacak adaylar başvuru ve sınav tarihini araştırmaya başladılar. Peki, 2020 YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte ...

ÖSYM 2020 sınav takvimi

2020 ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış, bu yıl sınavların gerçekleştirileceği tarihler belirlenmişti. YKS, DGS, KPSS ve ALES gibi ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınava başvuru yapacak vatandaşlar, tarihleri araştırmaya başladılar. Yazımızda 2020 yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerine ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi...

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

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