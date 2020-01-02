2020 ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış, bu yıl sınavların gerçekleştirileceği tarihler belirlenmişti. YKS, DGS, KPSS ve ALES gibi ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınava başvuru yapacak vatandaşlar, tarihleri araştırmaya başladılar. Yazımızda 2020 yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerine ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi...

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

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