Sömestr tatili ne zaman? 2020 yılına girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Tatil planları yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri için tatil günlerini derledik. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? İşte MEB 2020 takvimi...

2020 SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.