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  • 30.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 10:23

? 31 Aralık Salı okul var mı? , yarım gün mü?

Yılbaşına sayılı günler kaldı... Yılbaşı için plan yapan vatandaşlar tatile çıkabilmek için 31 Aralık Salı yılbaşı gününün yarım gün mü olacağını araştırmaya başladılar. Öğrenciler ve veliler ise okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, ? 31 Aralık Salı okul var mı? , yarım gün mü?

Yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı tatili yarım gün mü? Milyonlarca vatandaş, yılbaşı için tatil planı yaparken yılbaşı gününün yarım gün mü tatil olup olmadığına cevap aramaya başladılar. 2020'ye girmemize kısa bir süre kala, öğrenciler tatil ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Salı okul var mı? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşmamızla birlikte yılbaşı heyecanı başladı. Coşkuyla karşılanacak olan yeni yıl öncesinde öğrenciler de bir yandan yılbaşı gününde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

31 Aralık Salı günü eğitim öğretim devam edecek ve tatil olmayacak. Yılbaşı günü yani 1 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak ve aynı zamanda tüm kamu daireleri resmi izinli olacak.

2020 resmi tatil günleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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