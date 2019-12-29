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  • 29.12.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 14:21

? 2020 Ocak detayı! Yükseköğrenim burs sonuçları...

VGM burs sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından uzun bir süre geçti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçlarını bekleyen öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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