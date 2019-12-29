VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçlarını bekleyen öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.