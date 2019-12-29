Konya'da 30 Aralık Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da pazartesi günü yoğun kar yağışı olacak. 30 Aralık Pazartesi günü Konya'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 2 derece olacak. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle, Konya'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.