Kars'ta yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi MEB Valilik Kars kar tatili açıklaması var mı?

Kars'ta 30 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kars'ta pazartesi günü çok bulutlu hava görülecek. 30 Aralık Pazartesi günü Kars'ta hava sıcaklığı en düşük -6 en yüksek 1 derece olacak. Kars'taki soğuk hava nedeniyle, bu bölgede ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'okullar tatil olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Kars'ta yarın okullar tatil mi? Kars kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.