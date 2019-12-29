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  • 29.12.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 18:06

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi MEB Valilik açıklaması var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı gelmişti. Bu gelişmelerin ardından okullarda kar tatili olacak mı, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da 30 Aralık Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece karla karışık yağmur görülecek. 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 10 derece olacak. İstanbul için yapılan kar uyarısı sonrası 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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