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  • 29.12.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 17:43

'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi MEB Valilik Erzincan kar tatili açıklaması var mı?

'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da yarın karla karışık yağmurlu hava hakim olacak. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı?

Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

Erzincan'da 30 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da pazartesi günü karla karışı yağmur görülecek. 30 Aralık Pazartesi günü Erzincan'da hava sıcaklığı en düşük 1 en yüksek 5 derece olacak. Erzincan'daki kar yağışı nedeniyle, bu bölgede ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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