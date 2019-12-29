ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2019-2020 final sınavı 28-29 Aralık'ta gerçekleştirildi. Üç oturumda sınava katılan öğrenciler sınav sonuçları ile sınav soruları ve cevaplarını araştırıyor. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 28-29 Aralık ATA AÖF final sınav soruları cevapları yayımlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere, ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevapları sınav tarihinden 1-2 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 28-29 Aralık'ta gerçekleştirilen final sınavı soruları ve cevaplarının 2020 Ocak ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.