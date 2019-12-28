2019 EKPSS tercih, yerleştirme, atama ve kura sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş: EKPSS 2020 başvuru tarihi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda adaylar EKPSS hakkında araştırmalar yapıyorlar. 2019 EKPSS tercih, yerleştirme, atama ve kura sonuçları için internette yoğun araştırmalar yapılıyor. ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş adaylardan 19-23 Aralık tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlemdi. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları açıklandı mı?

EKPSS yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Engelli memur adayları tarafından gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın ediliyor. Sonuçları merak eden vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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