EKPSS yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Engelli memur adayları tarafından gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın ediliyor. Sonuçları merak eden vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır.
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