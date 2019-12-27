VGM burs sonuçlarında o tarih dikkat çekiyor! 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 dönemi için burs başvuruları tamamlandı. İlk olarak ortaöğrenim bursunun sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ilee ilgili detaylı bilgiler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.