Açık lise sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. Öğrenciler sınav sonuçlarının 2019 yılı bitmeden açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. Peki, açık lise sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili dolayısıyla sonuçların 2 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

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