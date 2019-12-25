Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl öğrencilerin eğitim öğretim hayatında maddi yönden desteklenmesi için verilen burslar için başvurular tamamlandı. 15 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.