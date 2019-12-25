AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz gün yeni sınav takviminin yayınlanması ile birlikte öğrenciler sonuçların tarihini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 açık lise sınav sonuçları için MEB'den müjdeli haber geldi mi? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, sonuçların 2 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

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