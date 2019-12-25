MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama haberimizde! 2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi MEB açıklaması!

2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi ile ilgili MEB son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bu bağlamda BİLSEM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri aralığında yapılacak. 22 Nisan 2020'de grup tarama uygulama sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. İşte MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama sayfası haberimizde

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