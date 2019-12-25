AKS sınav sonuçları açıklandı mı? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Adaylık kaldırma sınavı: Tüm devlet memurluklarında olduğu gibi kişinin kamu kurumlarında ilk senesi staj niteliği taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise buna aday öğretmen veya stajyer öğretmen denilmektedir.

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