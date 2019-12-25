AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı 8 Aralık 2019 Pazar Günü saat 14.00'te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Adaylık Kaldırma Sınavı olan AKS sınavına katılan öğretmenler, sonuçlar için milli eğitim bakanlığı sitesinden yapılacak açıklamayı bekliyordu. Şimdi gözler 2019 AKS sonuçlarında. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ