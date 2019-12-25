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  • 26.12.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:29

2019 açıklaması! açıklandı mı?

açıklandı mı? sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları www..gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Adaylık kaldırma sınavı: Tüm devlet memurluklarında olduğu gibi kişinin kamu kurumlarında ilk senesi staj niteliği taşımaktadır. 'nda ise buna aday öğretmen veya stajyer öğretmen denilmektedir.

AKS sınav sonuçları açıklandı mı?

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Adaylık Kaldırma Sınavı 8 Aralık 2019 Pazar Günü saat 14.00'te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Adaylık Kaldırma Sınavı olan AKS sınavına katılan öğretmenler, sonuçlar için milli eğitim bakanlığı sitesinden yapılacak açıklamayı bekliyordu. Şimdi gözler 2019 AKS sonuçlarında. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

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