2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi MEB açıklaması! MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama haberimizde olacak. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. 04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.2020 BİLSEM sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. BİLSEM giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.