2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? 2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi ile ilgili MEB son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bu bağlamda BİLSEM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri aralığında yapılacak. 22 Nisan 2020’de grup tarama uygulama sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. İşte MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama sayfası haberimizde

2019-2020 BİLSEM sınav giriş belgesi MEB açıklaması! MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama haberimizde olacak. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. 04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.2020 BİLSEM sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. BİLSEM giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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