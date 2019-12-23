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  • 23.12.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 11:43

? 2019 2020 ? İşte sınav takvimi

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi güz dönemi final sınavına hazırlanan öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor. Peki, ? 2019 ? İşte ATA AÖF sınav takvimi...

ATA AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, final sınavı için geri sayım başladı. İlk defa kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yaptıran öğrenciler, final sınavının tarihini beklerken bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavı için giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin 1-2 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra ATA AÖF'ün resmi internet adresi ve sosyal medya gruplarından duyurulacak.

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