ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, final sınavı için geri sayım başladı. İlk defa kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yaptıran öğrenciler, final sınavının tarihini beklerken bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav takvimi...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavı için giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin 1-2 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra ATA AÖF'ün resmi internet adresi ve sosyal medya gruplarından duyurulacak.