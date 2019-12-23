AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim final sınavı ne zaman? (AÖF öğrenci otomasyonu) AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, vize sınavı sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Peki, AÖF öğrenci otomasyonu giriş ile vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman yapılacak?

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