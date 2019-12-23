AÖF vize sınavı 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. AÖF vize sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Öğrenciler şimdi de final sınavına hazırlıklara başladı. Peki, AÖF öğrenci otomasyonu giriş ile vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019-2020 AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF vize sınavı sonuçları Anadolu Mobil uygulaması ve AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar internet adresi üzerinden öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
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