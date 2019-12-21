Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavlarına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarına kilitlendi. Geçtiğimiz gün yayınlanan sınav soruları ve cevaplarının ardından şimdi de sıra sonuçlarda. 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuç tarihi duyuruldu mu? 2019 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. Bilindiği üzere açık lise sınav sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, bu sınavın sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.