Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 21.12.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 15:11

Açık lise sınav sonuçlarında heyecan dorukta! 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 1. dönem AÖL sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, 2019 1. dönem ?

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavlarına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarına kilitlendi. Geçtiğimiz gün yayınlanan sınav soruları ve cevaplarının ardından şimdi de sıra sonuçlarda. 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuç tarihi duyuruldu mu? 2019 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. Bilindiği üzere açık lise sınav sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, bu sınavın sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAçık lise sınav sonuçlarında heyecan dorukta! 2019 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri