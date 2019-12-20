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  • 20.12.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 22:31

'u sarsan haber! 'nın oğlu yoğun bakımda...

'da 'nın oğlu Darius Mina'nın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde evinin 2. katından düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a gitmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor'u sarsan haber!

TFF Süper Lig ekiplerinden forması giyen 'nın oğlu Darius Mina, evinin ikinci katından düştü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Malatyaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz.

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