Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu özellikle Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi yaz aylarında duyurulmuştu. Tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapıldı. Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.