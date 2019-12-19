Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 19.12.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 19:01

başlayacak? 2019-2020 ne göre belli oldu!

15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü eğitime başladı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tatil tarihi yer almaya başladı. Bu kapsamda " başlayacak?" sorusu özellikle şu sıralar merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Yaz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine göre tatil tarihleri belli oldu. İşte MEB 2019-2020 takvimi...

Sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak?

Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu özellikle Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi yaz aylarında duyurulmuştu. Tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapıldı. Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSömestr 15 tatil ne zaman başlayacak? 2019-2020 MEB takvimine göre ara tatil tarihleri belli oldu!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri