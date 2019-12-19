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  • 19.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:43

Liseye geçiş sınavı ne zaman? 2020 tarihi açıklandı! yayımlandı mı?

sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavının tarihi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınava hazırlıklara başladı. Her ay yayımlanan örnek soruların Aralık ayı listesi bekleniyor. Peki, 2020 ? yayımlandı mı?

Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı?

2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? TEOG'un kaldırılmasının ardından LGS adıyla devam eden liseye geçiş sınavının 2020 yılında yapılacağı tarih belli oldu. Lise sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, MEB'in her ay yayımladığı örnek soruların Aralık ayı listesini merak ediyor. Peki, 2020 LGS ne zaman? Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? İşte cevaplar...

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesini bekliyor. Ancak Aralık örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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