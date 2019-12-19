2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? TEOG'un kaldırılmasının ardından LGS adıyla devam eden liseye geçiş sınavının 2020 yılında yapılacağı tarih belli oldu. Lise sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, MEB'in her ay yayımladığı örnek soruların Aralık ayı listesini merak ediyor. Peki, 2020 LGS ne zaman? Aralık ayı LGS örnek sorular yayımlandı mı? İşte cevaplar...

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesini bekliyor. Ancak Aralık örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.