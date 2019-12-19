EKPSS branş sıralaması! ÖSYM'nin EKPSS ile ilgi yaptığı açıklama merak konusu. Açıklamada, 2016-EKPSS ve 2018-EKPSS branş bazında sıralamaların güncellendiği bilgisi yer aldı. Nasıl bakılacağı ise merak ediliyor. 2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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