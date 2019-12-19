Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 19.12.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:03

branş sıralaması! Engelli memur alım başvuru şartları nedir?

tarafından 2020 yılında yapılacak olan EKPS engelli memur alım sınavı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. sınavı 2020 yılında ÖSYM tarafından icra edilecek. ! EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. EKPSS, Engelli olarak geçmektedir.2016 ve 2018 EKPSS'ye giren adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Bu güncelleme sonrasında ise ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

EKPSS branş sıralaması! Engelli memur alım başvuru şartları nedir?

EKPSS branş sıralaması! ÖSYM'nin EKPSS ile ilgi yaptığı açıklama merak konusu. Açıklamada, 2016-EKPSS ve 2018-EKPSS branş bazında sıralamaların güncellendiği bilgisi yer aldı. Nasıl bakılacağı ise merak ediliyor. 2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriEKPSS branş sıralaması! Engelli memur alım başvuru şartları nedir?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri