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  • 19.12.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:16

2019/1 açıklandı mı? ataması nda mı?

Personeli Seçme Sınavı'na () tercihleri heyecan devam ediyor. Takvim.com.tr'den EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında detaylara ve kılavuz hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde nın son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu. Peki ne oldu? ataması Aralık ayında mı?

EKPSS engelli memur alım ataması Aralık ayında mı?

2019/1 EKPSS engelli memur kontenjanları ve engelli memur alımı atama takvimi oldukça merak ediliyor. ÖSYM tarafından bugün açıklama yapıldı ve "2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi. Engelli atamalarının tarihleriyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Engelli alımına ilişkin tercih kılavuzu açıklandıktan sonra vatandaşların tercihleri alınmaya başlanacak. Bu doğrultuda; 2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS ÖSYM tarafından hazırlanan, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

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