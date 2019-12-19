2019/1 EKPSS engelli memur kontenjanları ve engelli memur alımı atama takvimi oldukça merak ediliyor. ÖSYM tarafından bugün açıklama yapıldı ve "2016-EKPSS ve 2018-EKPSS Branş Bazında Sıralamaları Güncellendi. Engelli atamalarının tarihleriyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Engelli alımına ilişkin tercih kılavuzu açıklandıktan sonra vatandaşların tercihleri alınmaya başlanacak. Bu doğrultuda; 2019/1 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS ÖSYM tarafından hazırlanan, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

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