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  • 18.12.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 12:06

AÖF e Kampüs: sınav soruları ve cevapları görüntüleme! 2019 AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Anadolu Üniversitesi tarafından sınava ait sorular ve cevaplar erişime açıldı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğrenciler soruları görüntülüyorlar. Peki, 2019 AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF e Kampüs ekranı...

AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavının soruları ve cevapları e-Kampüs sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan öğrenciler e-Kampüs sistemine giriş yaptıktan sonra sınava ait soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilecekler. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçları oldu. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF e Kampüs ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (E-KAMPÜS)

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