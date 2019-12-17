MEB eğitim öğretim takvimi: 2019 2020 yarıyıl tatili, ikinci ara tatil, yaz tatili ne zaman yapılacak?

Sömestr tatili olarak adlandırılan yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim takvimini yayımladı. İlk ara tatil heyecanını 15-22 Kasım tarihleri arasında yaşayan öğrenciler diğer tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 2020 eğitim öğretim dönemi tatil takvimine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2019 2020 MEB yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
MEB 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Sömestr tatili: Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.
Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
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