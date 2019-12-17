MEB eğitim öğretim takvimi: 2019 2020 yarıyıl tatili, ikinci ara tatil, yaz tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. İlk ara tatilin ardından karne almak için heyecan içinde olan öğrenciler yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Yayımlanan takvim ile birlikte yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatilinin tarihleri açıklandı. Peki, 2019 2020 yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman yapılacak?

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