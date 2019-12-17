AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavı 14-15 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar..

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.