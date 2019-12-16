AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 7-8 Aralık'ta 1. dönem sınavına katıldılar. Geçtiğimiz gün sınav soruları ve cevapları erişime açılmış, öğrenciler işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmişlerdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevaplarının da erişime açılması ile birlikte sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

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