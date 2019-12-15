Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 16.12.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 07:26

: (VBS) ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama

giriş ekranı, günün ilk saatlerinde sıklıkla araştırılıyor. MEB'in öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu e-Okul sistemi ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi birçok bilgiler öğrenilmektedir. Sömestr tatiline kısa süre kala not bilgileri merak ediliyor. Peki, nasıl yapılır? İşte ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama...

e-Okul ile not bilgisi sorgulama!

e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciye dair bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi için kullanıma sunulan e-Okul sistemi, sınavların tamamlanmasına kısa süre kala not bilgisini merak eden öğrenciler velileri tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? e Okul VBS ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberlerie Okul öğrenci girişi: e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile not bilgisi, devamsızlık bilgisi sorgulama
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri