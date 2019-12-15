e Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciye dair bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi için kullanıma sunulan e-Okul sistemi, sınavların tamamlanmasına kısa süre kala not bilgisini merak eden öğrenciler velileri tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? e Okul VBS ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.