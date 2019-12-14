AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 vize sınavı gerçekleştiriliyor. Güz dönemi ara sınavının ilk oturumu tamamlandı. İkinci, üçüncü ve dördüncü oturumun ardından vize sınavı sona erecek. Gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanır? 2019 2020 AÖF vize sınavları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.