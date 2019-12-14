AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının soru kitapçıkları ve vevap anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? 2019 Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

3. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2019 AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevaplarının da erişime açılması ile birlikte sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında.