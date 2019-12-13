AÖF sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019-2020 AÖF güz dönemi vize 14-15 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi ise yayınladığı duyuru ile öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2019 AÖF vize sınavı için gerekli belgeler neler? AÖF vize sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte AÖF sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

AÖF VİZE SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

AÖF vize sınavında kalem silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 14-15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 22-23 Ağustos 2020