VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Şimdi ise yükseköğrenim başvuru sonuçları için süreç devam ediyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte VGM'den yükseköğrenim bursu açıklaması geldi. Peki, 2019 2020 VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.