MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi: Sömestr, ikinci ara tatil, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Tatil günlerini fırsat bilen milyonlarca öğrenci, ilk ara tatilin ardından yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. İlk dönem sınavlarını olan öğrenciler sınav stresinden uzaklaşmak için bekledikleri yarıyıl tatilinin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Peki, sömestr tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi...

MEB 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Sömestr tatili: Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.