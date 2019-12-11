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  • 12.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:38

, , KPSS ve EKPSS sınav tarihleri ne zaman? 2020 sınav takvimi: İşte ALES, YKS,

, , KPSS ve EKPSS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS 2020 başvuru tarihleri araştırılıyor. her yıl sınav takvimini yayınlıyor. Bu takvim içerisinde sınavların ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı belli oluyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM 1974 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÜSYM iken 1981 yılında YÖK'e bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM olmuştur.

2020 ÖSYM sınav takvimi: İşte ALES, YKS, DGS başvuru tarihi

2020 yılı ÖSYM sınav takvimi milyonlarca aday tarafından merak ediliyordu. ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS sınav tarihleri belli oldu. Bu bağlamda adaylar sınav başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilecek. Aynı şekilde takvim.com.tr'de tarihleri detaylı olarak verdik. ÖSYM, Türkiye'de pek çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan kurumdur. İşte ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS sınav tarihleri ve detayları... KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

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