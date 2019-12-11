2020 yılı ÖSYM sınav takvimi milyonlarca aday tarafından merak ediliyordu. ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS sınav tarihleri belli oldu. Bu bağlamda adaylar sınav başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilecek. Aynı şekilde takvim.com.tr'de tarihleri detaylı olarak verdik. ÖSYM, Türkiye'de pek çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan kurumdur. İşte ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS sınav tarihleri ve detayları... KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

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