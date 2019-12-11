ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS 2020 başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini yayınlıyor. Bu takvim içerisinde sınavların ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı belli oluyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM 1974 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÜSYM iken 1981 yılında YÖK'e bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM olmuştur.

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