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  • 11.12.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 18:20

2020 sınav takvimi: , , KPSS ve EKPSS sınav tarihleri ne zaman?

2020 yılı sınav takvimi milyonlarca aday tarafından merak ediliyordu. , , KPSS ve EKPSS sınav tarihleri belli oldu. Bu bağlamda adaylar sınav başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenebilecek. Aynı şekilde takvim.com.tr'de tarihleri detaylı olarak verdik. ÖSYM, Türkiye'de pek çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan kurumdur. İşte ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS sınav tarihleri ve detayları...

2020 ÖSYM sınav takvimi: İşte ALES, YKS, DGS başvuru tarihi

ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ALES, YKS, DGS KPSS ve EKPSS 2020 başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini yayınlıyor. Bu takvim içerisinde sınavların ne zaman yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı belli oluyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM 1974 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÜSYM iken 1981 yılında YÖK'e bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM olmuştur.

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