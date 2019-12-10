VGM burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim olarak başvurusu alınan burslar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, VGM'den burs açıklaması var mı? 2019 VGM lisans yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.