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  • 10.12.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 08:26

'den burs duyurusu geldi mi? 2019 VGM lisans yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

burs sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aralık ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, başvuru yapan öğrenciler gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, VGM'den burs duyurusu geldi mi? 2019 VGM lisans yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM'den burs duyurusu geldi mi?

VGM burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim olarak başvurusu alınan burslar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, VGM'den burs açıklaması var mı? 2019 VGM lisans yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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